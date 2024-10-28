Фанаты «Панатинаикоса» встретили игроков аплодисментами и песнями

Фанаты «Панатинаикоса» встретили игроков на парковке крытой баскетбольной площадки имени Никоса Галиса аплодисментами и песнями.

Напомним, в последней игре, которая состоялась 25 октября в рамках регулярного чемпионата Евролиги, греческая команда встретилась с турецким клубом «Фенербахче». Матч завершился со счётом 81:76 (21:15, 25:20, 16:19, 19:22) в пользу греков.

Главным тренером «Панатинаикоса» является Эргин Атаман. В минувшем сезоне греки заняли первое место, победив в финале испанский «Реал» со счётом 95:80.

Ранее Владимир Гомельский спрогнозировал участников «Финала четырёх» этого сезона Евролиги.