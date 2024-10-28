Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж: не надо становиться на защиту Бронни, поскольку он сын Леброна

Пол Джордж: не надо становиться на защиту Бронни, поскольку он сын Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Известный игрок клуба «Филадельфия Сиксерс» Пол Джордж считает несправедливым давление, которое оказывается на атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Бронни не следует защищать, поскольку он сын Брона. Все будут критиковать его. Факт в том, что Бронни выбрали под 55-м номером на драфте. Однако он также сын лучшего или одного из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. [Точно] так же, как он справлялся с давлением в старшей школе, Бронни будет справляться с этим в НБА.

Я действительно считаю, что в какой-то степени несправедливо, что фанаты и эксперты не позволяют ему соориентироваться и найти себя. Это ребёнок, который пытается найти свой путь в НБА и пытается воплотить свои мечты. И никто никогда не начинает идеально.

Сейчас Бронни старается разобраться во всём, делая то, чего, по его словам, никто не делал до этого. К примеру, никто ранее не играл со своим отцом. И это может быть совершенно другим уровнем давления», — приводит слова Пола портал Clutch Points.

Материалы по теме
Им тут не место. Игроки, которые не заслуживают выступать в НБА
Им тут не место. Игроки, которые не заслуживают выступать в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android