Велимир Перасович: очевидно, что УНИКС переживает не лучший период

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своих подопечных в игре с московской МБА-МАИ.

«Мы начали игру в напряжении и совершали ошибки. Очевидно, что УНИКС переживает не лучший период. В начале мы не набирали лёгкие очки, которые помогли бы нам переломить ход встречи. Однако, когда команда работает и совершает 25 результативных передач, можно смотреть в будущее с оптимизмом.

Если проанализировать игровое время, никто из баскетболистов не провёл на площадке более 23 с небольшим минут. Я старался распределить нагрузку на лидеров команды так, чтобы они не проводили на поле по 30-35 минут. Мы действительно использовали широкую ротацию, и каждый отметился очками. Только Дмитрий Кулагин реализовал два броска, так как в первой половине игра у него не пошла, и это объяснимо его 10-дневным отсутствием из-за болезни.

Что касается восстановления травмированных игроков – это непростой процесс. У нас сложились очень неоднозначная предсезонная подготовка и начало сезона. Только вчера впервые за два с половиной месяца на тренировке УНИКСа собрался весь ростер. Конечно, для полного восстановления нужно время. Сезон длинный, и я уверен, что УНИКС будет играть лучше. Повторюсь, это постепенный процесс, который нельзя ускорить по щелчку пальцев», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.