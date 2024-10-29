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Гилджес-Александер: мы стали одной из сильнейших команд, поскольку нам было плевать на шум

Гилджес-Александер: мы стали одной из сильнейших команд, поскольку нам было плевать на шум
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Разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер высказался о повышенном внимании со стороны прессы к его команде в связи с тем, что им удалось победить в первых трёх матчах регулярного сезона НБА.

«Нам всё равно [на внешний шум, на обсуждения]. Когда нас называли отстойными, то нам было всё равно. Мы оказались на вершине, поскольку нам было плевать. Поэтому мы продолжим не волноваться и просто сфокусируемся на совершенствовании.

Делая это, мы доберёмся до нашей цели. Мы добились успехов, потому что придерживались такого подхода. Поэтому мы останемся сосредоточенными на этом подходе», — приводит слова Гилджес-Александера портал Clutch Points.

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