Гилджес-Александер: мы стали одной из сильнейших команд, поскольку нам было плевать на шум

Разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер высказался о повышенном внимании со стороны прессы к его команде в связи с тем, что им удалось победить в первых трёх матчах регулярного сезона НБА.

«Нам всё равно [на внешний шум, на обсуждения]. Когда нас называли отстойными, то нам было всё равно. Мы оказались на вершине, поскольку нам было плевать. Поэтому мы продолжим не волноваться и просто сфокусируемся на совершенствовании.

Делая это, мы доберёмся до нашей цели. Мы добились успехов, потому что придерживались такого подхода. Поэтому мы останемся сосредоточенными на этом подходе», — приводит слова Гилджес-Александера портал Clutch Points.