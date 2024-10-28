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Лука Дончич на предматчевой разминке забросил дальний трик-шот, уйдя на трибуны

Лука Дончич на предматчевой разминке забросил дальний трик-шот, уйдя на трибуны
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Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич на разминке перед матчем с «Финикс Санз» забросил дальний трик-шот, уйдя на трибуны.

Напомним, матч между «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» состоялся 27 октября в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр». Встреча завершилась со счётом 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22) в пользу «Финикс Санз».

В ходе матча словенский разыгрывающий набрал 40 очков, сделал 10 подборов, отдал четыре передачи, а также совершил один блок-шот. За «Маверикс» Лука играет с 2018 года.

Ранее форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал Луку Дончича «маленьким» после успешного броска.

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