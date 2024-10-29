Суперзвезда НБА поддержал Винисиуса Жуниора, который не получил «Золотой мяч»

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадец Шей Гилджес-Александер поддержал своего товарища и игрока мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиуса Жуниора после того, как бразильский футболист не получил «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024.

«Лучший игрок на планете», — написал на своей странице в социальных сетях Гилджес-Александер.

Обладателем «Золотого мяча» стал хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. В связи с этим Винисиус не прибыл на церемонию вручения, которая прошла в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Гилджес-Александер и Жуниор являются друзьями и поддерживают контакты уже несколько лет.