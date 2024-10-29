Паоло Банкеро набрал 37 очков за первую половину матча с «Индианой»
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 71:59 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
4-я четверть
93 : 98
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Блэк, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Саггс, Банкеро, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис, Вагнер, Вагнер, Картер, Энтони
Индиана Пэйсерс: Матурин, Халибёртон, Топпин, Нембард, Уокер, Фриман, Макконнелл, Джонсон, Джексон, Несмит, Шиппард, Джексон, Тёрнер, Сиакам
Тяжёлый форвард и один из лидеров «Орландо» Паоло Банкеро за первую половину отметился 37 набранными очками. Более того, на счету Банкеро также семь подборов и шесть результативных передач.
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