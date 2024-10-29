Паоло Банкеро набрал 37 очков за первую половину матча с «Индианой»

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 71:59 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Орландо» Паоло Банкеро за первую половину отметился 37 набранными очками. Более того, на счету Банкеро также семь подборов и шесть результативных передач.

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