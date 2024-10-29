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Донован Митчелл в матче с «Нью-Йорком» попал по кольцу, совершив бросок через всю площадку

Донован Митчелл в матче с «Нью-Йорком» попал по кольцу, совершив бросок через всю площадку
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Кливленд Кавальерс». На момент написания новости счёт на табло — 48:38 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
3-я четверть
64 : 57
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Топпин, Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ануноби, Брансон, Колек, Симс, Бриджес, Таунс, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Джером, ЛеВерт, Мобли, Меррилл, Гарлэнд, Томпсон, Ньянг, Тайсон, Аллен, Уэйд, Окоро, Митчелл

Атакующий защитник и лидер «Кливленда» Донован Митчелл под занавес первой четверти совершил бросок через всю площадку и попал по кольцу. Однако три очка не засчитали из-за того, что попытка была совершена до сирены.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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