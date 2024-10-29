Донован Митчелл в матче с «Нью-Йорком» попал по кольцу, совершив бросок через всю площадку

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Кливленд Кавальерс». На момент написания новости счёт на табло — 48:38 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и лидер «Кливленда» Донован Митчелл под занавес первой четверти совершил бросок через всю площадку и попал по кольцу. Однако три очка не засчитали из-за того, что попытка была совершена до сирены.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.