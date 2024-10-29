Джоэл Эмбиид получил технический фол, не сыграв ни в одном матче в новом сезоне НБА

Звёздный центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид был наказан Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) техническим фолом, несмотря на то, что не дебютировал в текущем сезоне. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«В НБА Джоэл Эмбиид получил технический фол после того, как размахивал полотенцем во время штрафного броска Эндрю Нембарда в концовке матча между «Сиксерс» и «Пэйсерс» в воскресенье», — написал Чарания в своей социальной сети.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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