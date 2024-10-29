Игроки вступили в словесный конфликт во время матча НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 36:23 в пользу гостевой команды.

В середине первой четверти тяжёлый форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан и тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший вступили в словесную перепалку после игрового эпизода. Однако своевременно вмешались судьи.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.