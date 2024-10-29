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Игроки вступили в словесный конфликт во время матча НБА

Игроки вступили в словесный конфликт во время матча НБА
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 36:23 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
2-я четверть
42 : 53
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон, Вембаньяма, Пол, Касл, Сохан, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Шампани, Барнс, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Шенгюн, Грин

В середине первой четверти тяжёлый форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан и тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший вступили в словесную перепалку после игрового эпизода. Однако своевременно вмешались судьи.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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