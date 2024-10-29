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Инсайдер назвал предварительные сроки восстановления Стефена Карри

Инсайдер назвал предварительные сроки восстановления Стефена Карри
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выбыл как минимум до пятницы из-за травмы левого икроножного сухожилия. Как отмечает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания, именно в пятницу Карри пройдёт повторное обследование.

Напомним, защитник «Голден Стэйт» повредил голеностоп в концовке встречи с «Лос-Анджелес Клипперс», а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого он отправился в подтрибунное помещение. Матч завершился победой «Клипперс» со счётом 112:104.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 18, Куминга - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Мелтон - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Грин - 2, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Зубац - 23, Пауэлл - 20, Джонс - 18, Коффи - 8, Портер - 7, Данн - 6, Батюм - 5, Мэнн - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
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