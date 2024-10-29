Инсайдер назвал предварительные сроки восстановления Стефена Карри

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выбыл как минимум до пятницы из-за травмы левого икроножного сухожилия. Как отмечает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания, именно в пятницу Карри пройдёт повторное обследование.

Напомним, защитник «Голден Стэйт» повредил голеностоп в концовке встречи с «Лос-Анджелес Клипперс», а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого он отправился в подтрибунное помещение. Матч завершился победой «Клипперс» со счётом 112:104.

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