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Определены игроки недели в НБА, у обоих — более 30 очков в среднем за матч

Определены игроки недели в НБА, у обоих — более 30 очков в среднем за матч
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стали лучшими игроками по итогам минувшей недели. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дэвис набирал в среднем 34 очка, 11 подборов и 2,3 блок-шота, а «Лейкерс», в свою очередь, одержали за этот период три победы, не потерпев ни одного поражения.

Тем временем на счету Тейтума в среднем 33 очка, 6,3 подбора и и шесть результативных передач. «Бостон» также одержал победы во всех встречах — 3-0.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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