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Орландо — Индиана, результат матча 29 октября 2024, счет 119:115, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

50 очков Паоло Банкеро помогли «Орландо» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Банкеро - 50, Саггс - 25, Вагнер - 14, Картер - 11, Блэк - 8, Вагнер - 7, Колдуэлл-Поуп - 4, Хьюстан, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис, Энтони
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Халибёртон - 19, Топпин - 14, Нембард - 13, Тёрнер - 13, Несмит - 10, Шиппард - 8, Джексон - 7, Матурин - 5, Уокер, Фриман, Макконнелл, Джонсон, Джексон

Самым результативным в составе «Орландо» стал Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 13 подборов. В составе «Индианы» лучшую результативность показал Паскаль Сиакам, который набрал 26 очков.

«Орландо» одержал третью победу за последние четыре матча. «Индиана» потерпела третье поражение подряд. В следующем матче «Орландо» встретится с «Чикаго Буллз», а «Индиана» проведёт матч с «Бостон Селтикс».

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
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