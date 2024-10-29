50 очков Паоло Банкеро помогли «Орландо» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:115.

Самым результативным в составе «Орландо» стал Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 13 подборов. В составе «Индианы» лучшую результативность показал Паскаль Сиакам, который набрал 26 очков.

«Орландо» одержал третью победу за последние четыре матча. «Индиана» потерпела третье поражение подряд. В следующем матче «Орландо» встретится с «Чикаго Буллз», а «Индиана» проведёт матч с «Бостон Селтикс».

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