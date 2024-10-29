Паоло Банкеро — первый игрок в сезоне-2024/2025 НБА с 50 очками за матч

Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 119:115 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Орландо» Паоло Банкеро, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 50 очков (16 из 26 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), 13 подборов, девять результативных передач, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал первым игроком в нынешнем сезоне, кому удалось за конкретную встречу отметиться как минимум 50 набранными очками. Второй лучший показатель по результативности принадлежит защитнику «Филадельфии» Тайризу Макси — 45 очков.