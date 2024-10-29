Паоло Банкеро — самый молодой форвард в НБА за последние 18 лет с 50+ очками за матч

Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 119:115 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Орландо» Паоло Банкеро, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 50 очков (16 из 26 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), 13 подборов, девять результативных передач, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Банкеро стал самым молодым форвардом с 2006 года с 50+ очками за конкретную игру. Моложе был ныне лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На данный момент Банкеро 21 год.