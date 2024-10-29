Уэстбрук грубо нарушил правила на сопернике. Это привело к разборкам с участием игроков

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 124:118 в пользу гостевой команды.

В начале заключительной четверти разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук нарушил правила на форварде «Торонто» Скотти Барнсе, что спровоцировало потасовку с участием баскетболистов. Примечательно, что Уэстбрук по итогам получил неспортивный фол первой степени.

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