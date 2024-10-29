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Уэстбрук грубо нарушил правила на сопернике. Это привело к разборкам с участием игроков

Уэстбрук грубо нарушил правила на сопернике. Это привело к разборкам с участием игроков
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 124:118 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Барретт - 20, Пёлтль - 16, Митчелл - 16, Дик - 15, Агбаджи - 15, Шид - 8, Могбо - 6, Буше - 4, Баттл - 4, Картон, Темпл, Фернанду
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 16, Портер - 13, Строутер - 9, Уэстбрук - 9, Уотсон - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар

В начале заключительной четверти разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук нарушил правила на форварде «Торонто» Скотти Барнсе, что спровоцировало потасовку с участием баскетболистов. Примечательно, что Уэстбрук по итогам получил неспортивный фол первой степени.

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