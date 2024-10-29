Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джамал Маррей сложным попаданием перевёл матч «Торонто» — «Денвер» в дополнительное время

Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 127:125 ОТ в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей на последних секундах основного времени встречи сумел сравнять счёт после прохода в трёхсекундную зону соперника и сложного лэй-апа, переведя таким образом игру в дополнительное время при счёте 114:114.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.