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Джамал Маррей сложным попаданием перевёл матч «Торонто» — «Денвер» в дополнительное время

Джамал Маррей сложным попаданием перевёл матч «Торонто» — «Денвер» в дополнительное время
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Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 127:125 ОТ в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Барретт - 20, Пёлтль - 16, Митчелл - 16, Дик - 15, Агбаджи - 15, Шид - 8, Могбо - 6, Буше - 4, Баттл - 4, Картон, Темпл, Фернанду
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 16, Портер - 13, Строутер - 9, Уэстбрук - 9, Уотсон - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей на последних секундах основного времени встречи сумел сравнять счёт после прохода в трёхсекундную зону соперника и сложного лэй-апа, переведя таким образом игру в дополнительное время при счёте 114:114.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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