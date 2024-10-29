40-очковый дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Торонто» в овертайме

В ночь с 28 на 29 октября мск на арене «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:125 ОТ.