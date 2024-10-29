40-очковый дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Торонто» в овертайме
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В ночь с 28 на 29 октября мск на арене «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:125 ОТ.
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Барретт - 20, Пёлтль - 16, Митчелл - 16, Дик - 15, Агбаджи - 15, Шид - 8, Могбо - 6, Буше - 4, Баттл - 4, Картон, Темпл, Фернанду
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 16, Портер - 13, Строутер - 9, Уэстбрук - 9, Уотсон - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
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