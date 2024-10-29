Форвард НБА получил тяжёлую травму ноги, игрок покидал площадку на носилках

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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 96:85 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард «Юты» Тейлор Хендрикс в середине третьей четверти получил, как можно заметить, тяжёлую травму ноги. Как итог, форвард покидал площадку на носилках, а баскетболисты обеих команд выражали поддержку игроку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.