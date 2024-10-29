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Форвард НБА получил тяжёлую травму ноги, игрок покидал площадку на носилках

Форвард НБА получил тяжёлую травму ноги, игрок покидал площадку на носилках
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 96:85 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Томпсон - 18, Дончич - 15, Лайвли - 14, Вашингтон - 12, Динвидди - 11, Гэффорд - 9, Гримс - 4, Маршалл - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Юта Джаз: Секстон - 23, Джордж - 17, Маркканен - 17, Коллинс - 16, Кларксон - 13, Кесслер - 12, Хендрикс - 2, Уильямс - 2, Миллз, Михайлюк, Филиповски, Сенсабо

Тяжёлый форвард «Юты» Тейлор Хендрикс в середине третьей четверти получил, как можно заметить, тяжёлую травму ноги. Как итог, форвард покидал площадку на носилках, а баскетболисты обеих команд выражали поддержку игроку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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