«Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, у Леброна Джеймса всего 11 очков

В ночь с 28 на 29 октября мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 109:105.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Девин Букер, на счету которого 33 очка, три подбора и два перехвата, и его соотечественник лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 30 очков и сделавший восемь подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский бигмен Энтони Дэвис, набравший 29 очков, сделавший 15 подборов и три передачи. У Леброна Джеймса — всего 11 очков и пять подборов.

Следующий матч «Финикс» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс» 1 ноября. «Лейкерс» начнёт выездную серию и встретится с «Кливлендом» 31 октября.