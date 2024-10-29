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«Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, у Леброна Джеймса всего 11 очков

«Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, у Леброна Джеймса всего 11 очков
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В ночь с 28 на 29 октября мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 109:105.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Девин Букер, на счету которого 33 очка, три подбора и два перехвата, и его соотечественник лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 30 очков и сделавший восемь подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский бигмен Энтони Дэвис, набравший 29 очков, сделавший 15 подборов и три передачи. У Леброна Джеймса — всего 11 очков и пять подборов.

Следующий матч «Финикс» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс» 1 ноября. «Лейкерс» начнёт выездную серию и встретится с «Кливлендом» 31 октября.

Турнирная таблица НБА
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