Леброн Джеймс был в шаге от прерывания своей впечатляющей 17-летней серии в НБА

Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:105 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 14 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав восемь результативных передач, пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-17».

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что незадолго до окончания основного времени у Джеймса было всего семь очков. Тем не менее Леброн вскоре успешно забросил трёхочковый, что позволило ему продлить свою серию матчей с 10 и более очками до рекордных 1226 игр подряд. Последний раз форвард набирал менее 10 очков в 2007 году.