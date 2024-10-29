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Леброн Джеймс был в шаге от прерывания своей впечатляющей 17-летней серии в НБА

Леброн Джеймс был в шаге от прерывания своей впечатляющей 17-летней серии в НБА
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Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:105 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 14 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав восемь результативных передач, пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-17».

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что незадолго до окончания основного времени у Джеймса было всего семь очков. Тем не менее Леброн вскоре успешно забросил трёхочковый, что позволило ему продлить свою серию матчей с 10 и более очками до рекордных 1226 игр подряд. Последний раз форвард набирал менее 10 очков в 2007 году.

Лидеры по матчам подряд с 10+ очками в истории НБА

Лидеры по матчам подряд с 10+ очками в истории НБА

Фото: Кадр из трансляции

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