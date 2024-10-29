В ночь с 28 на 29 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 29 октября
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 110:102.
«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 123:126.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:106.
«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 125:127 ОТ.
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:121.
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 119:108.
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» —106:98.
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:110.
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 119:115.
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:105.
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:98.
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