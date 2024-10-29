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Все результаты игрового дня НБА 29 октября

Все результаты игрового дня НБА 29 октября
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В ночь с 28 на 29 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 29 октября

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 110:102.

«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 123:126.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:106.

«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 125:127 ОТ.

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:121.

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 119:108.

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» —106:98.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:110.

«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 119:115.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:105.

«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:98.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Томпсон - 18, Дончич - 15, Лайвли - 14, Вашингтон - 12, Динвидди - 11, Гэффорд - 9, Гримс - 4, Маршалл - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Юта Джаз: Секстон - 23, Джордж - 17, Маркканен - 17, Коллинс - 16, Кларксон - 13, Кесслер - 12, Хендрикс - 2, Уильямс - 2, Миллз, Михайлюк, Филиповски, Сенсабо
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
123 : 126
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Джексон - 19, Ларэвиа - 17, Пиппен Мл. - 14, Уэллс - 11, Альдама - 11, Хафф - 10, Иди - 6, Кларк - 4, Смарт - 1, Кавамура, Кончар
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Вучевич - 22, Уайт - 20, Смит - 16, Гидди - 12, Досунму - 10, Болл - 6, Филлипс - 5, Уильямс - 5, Картер, Крэйг, Бузелис, Саного, Хортон-Такер, Терри
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 22, Пол - 16, Брэнэм - 15, Вембаньяма - 14, Коллинс - 11, Джонсон - 6, Уэсли - 6, Шампани - 5, Касл - 4, Барнс - 2, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Грин - 36, Смит II - 17, Шенгюн - 12, Ванвлит - 11, Томпсон - 7, Брукс - 7, Адамс - 6, Исон - 6, Уитмор - 4, Холидей, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Грин
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Барретт - 20, Пёлтль - 16, Митчелл - 16, Дик - 15, Агбаджи - 15, Шид - 8, Могбо - 6, Буше - 4, Баттл - 4, Картон, Темпл, Фернанду
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 16, Портер - 13, Строутер - 9, Уэстбрук - 9, Уотсон - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Джонсон - 29, Капела - 16, Нэнс - 15, Янг - 14, Мэтьюз - 14, Дэниэлс - 11, Родди - 9, Крейчи - 7, Рисашер - 4, Уоллес, Гуйе
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Кузма - 25, Кисперт - 21, Кулибали - 17, Каррингтон - 13, Валанчюнас - 7, Сарр - 7, Джордж - 3, Багли III - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Браун - 30, Притчард - 28, Холидэй - 21, Тейтум - 15, Уайт - 13, Хорфорд - 10, Уолш - 2, Петерсон, Тиллман, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета
Милуоки Бакс: Лиллард - 33, Адетокунбо - 30, Лопес - 13, Трент-мл. - 10, Коннотон - 5, Портис - 4, Джексон - 4, Боучэмп - 3, Принс - 3, Грин - 3, Роллинз, Роббинс, Смит, Райт
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 98
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Батлер - 23, Розир - 20, Хироу - 19, Жакез-мл. - 12, Адебайо - 12, Йович - 6, Робинсон - 6, Хайсмит - 4, Брайант - 4, Ричардсон, Уэр, Ларссон, Смит, Бёркс, Лав
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Хардуэй-младший - 20, Айви - 18, Дюрен - 10, Харрис - 9, Холланд - 6, Фонтеккио - 6, Бисли - 3, Стюарт - 2, Рид, Суидер, Мур, Дженкинс, Сассер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 110
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 21, Бриджес - 19, Харт - 16, Ануноби - 15, Макбрайд - 14, Таунс - 13, Пэйн - 6, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Митчелл - 25, Мобли - 17, Аллен - 15, Меррилл - 6, ЛеВерт - 5, Ньянг - 5, Джером - 2, Уэйд - 1, Томпсон, Тайсон, Окоро
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Банкеро - 50, Саггс - 25, Вагнер - 14, Картер - 11, Блэк - 8, Вагнер - 7, Колдуэлл-Поуп - 4, Хьюстан, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис, Да Силва, Энтони
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Халибёртон - 19, Топпин - 14, Нембард - 13, Тёрнер - 13, Несмит - 10, Шиппард - 8, Джексон - 7, Матурин - 5, Уокер, Фриман, Макконнелл, Джонсон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Дерозан - 23, Хаертер - 18, Сабонис - 16, Монк - 12, Макдермотт - 6, Мюррэй - 6, Эллис - 3, Лайлз - 3, Маклафлин, Джонс, Джонс, Лень
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 20, Хендерсон - 18, Уокер - 15, Саймонс - 12, Авдия - 9, Грант - 7, Мюррэй - 7, Рупер - 4, Бэнтон - 2, Клингэн - 2, Камара - 2, Тибулл, Шарп, Рит, Уильямс
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