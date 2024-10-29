ESPN в своём рейтинге поставил 23-летнего центрового из России выше Егора Дёмина

Известное американское издание ESPN выпустило свой рейтинг 100 лучших баскетболистов, которые будут играть в следующем сезоне студенческой лиги NCAA.

Первое место в рейтинге занял новичок университета Дьюк Купер Флэгг, которому пророчат первый выбор на драфте 2025 года. Российский центровой Владислав Голдин расположился на 45-й строчке в списке. Для 23-летнего баскетболиста предстоящий сезон станет четвёртым в NCAA. Он выступает за университет Мичигана.

18-летний Егор Дёмин в свой первый же сезон в NCAA расположился на 89-й позиции в рейтинге ESPN.

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