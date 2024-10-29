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Названы главные претенденты на звание «Тренер года» в НБА

Названы главные претенденты на звание «Тренер года» в НБА
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Джей Джей Редик является главным претендентом на звание «Тренер года» в НБА по версии букмекерской конторы Bovada. На победу наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» аналитики Bovada дают самый низкий коэффициент.

Сразу за Редиком расположились главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли и Джо Маззулла («Бостон Селтикс»), кому аналитики букмекерской конторы дают одинаковые шансы. Следом идёт Тейлор Дженкинс, возглавляющий «Мемфис Гриззлиз».

Напомним, на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» под руководством Редика одержал три победы и потерпел одно поражение.

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