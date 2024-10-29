Леброн Джеймс объяснил причины поражения от «Финикса», сославшись на необычную травму

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил причины своего не самого успешного выступления в матче с «Финикс Санз», которое привело к первому поражению «озёрников» в сезоне-2024/2025 НБА.

«Я буду лучше, но сейчас потерял свой голос. Когда это началось? В пятницу», — сказал Леброн Джеймс в раздевалке после матча с «Финиксом».

39-летний Леброн набрал в игре с «Финиксом» 11 очков, сделал пять подборов и восемь передач, проведя на паркете 36 минут.

Напомним, ранее «Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Финикс» и «Сакраменто» в регулярном чемпионате НБА. В первом выездном матче сезона «озёрники» уступили «солнечным» со счётом 105:109.