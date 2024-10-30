«Енисей» — «Пари НН»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Красноярске между собой сыграют «Енисей» и нижегородский «Пари НН». Начало игры запланировано на 15:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».
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Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).