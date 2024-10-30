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Енисей — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
15:30 Мск
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Енисей — Пари НН: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 30 октября

«Енисей» — «Пари НН»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Красноярске между собой сыграют «Енисей» и нижегородский «Пари НН». Начало игры запланировано на 15:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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