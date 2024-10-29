Евролига: расписание всех матчей 29 октября

Сегодня, 29 октября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 29 октября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Барселона»;

21:30 мск — «Альба» — «Париж»;

21:30 мск — «Фенербахче» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Реал Мадрид»;

22:30 мск — «Баскония» — «Олимпия»;

23:00 мск — «Виртус» — «Бавария».

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80).

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