Евролига: расписание всех матчей 29 октября
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Сегодня, 29 октября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание Евролиги на 29 октября:
20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Барселона»;
21:30 мск — «Альба» — «Париж»;
21:30 мск — «Фенербахче» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Реал Мадрид»;
22:30 мск — «Баскония» — «Олимпия»;
23:00 мск — «Виртус» — «Бавария».
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 23:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80).
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