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Названы страны Африки, с которыми сыграет сборная России на международном турнире

Названы страны Африки, с которыми сыграет сборная России на международном турнире
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Сборная России примет участие в международном турнире «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка», который состоится с 22 по 24 октября в Москве. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Соревнования будут проходить в «Баскет Холле». Соперниками россиян станут национальные команды Туниса и Ливии.

Турнир будет сыгран в рамках III Российско-Африканского Общественного Форума и станет первым за долгую историю матчем между баскетбольными сборными России и африканских стран.

Расписание турнира:

22 ноября — сборная России — сборная Ливии;
23 ноября — сборная Ливии — сборная Туниса;
24 ноября — сборная России — сборная Туниса.

Напомним, с 18 по 21 ноября сборная России проведёт тренировочный сбор.

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