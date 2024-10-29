Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы страны Африки, с которыми сыграет сборная России на международном турнире

Сборная России примет участие в международном турнире «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка», который состоится с 22 по 24 октября в Москве. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Соревнования будут проходить в «Баскет Холле». Соперниками россиян станут национальные команды Туниса и Ливии.

Турнир будет сыгран в рамках III Российско-Африканского Общественного Форума и станет первым за долгую историю матчем между баскетбольными сборными России и африканских стран.

Расписание турнира:

22 ноября — сборная России — сборная Ливии;

23 ноября — сборная Ливии — сборная Туниса;

24 ноября — сборная России — сборная Туниса.

Напомним, с 18 по 21 ноября сборная России проведёт тренировочный сбор.

Главные новости дня: