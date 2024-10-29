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Еврокубок: расписание всех матчей 29 октября

Еврокубок: расписание всех матчей 29 октября
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Сегодня, 29 октября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 29 октября:

20:00 мск — «Вулвз» — «Бешикташ»;
21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Тюрк Телеком»;
22:30 мск — «Ховентуд» — «Гран Канария».

Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

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