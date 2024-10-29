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Комментаторы «Лейкерс» поиздевались над игроком «Финикса»

Комментаторы «Лейкерс» поиздевались над игроком «Финикса» из-за его действий на площадке
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Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:105 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс

В середине третьей четверти разыгрывающий «Финикса» Тайас Джонс промахнулся с трёхочковой дистанции, на что сразу же обратили внимание комментаторы «Лейкерс» и высмеяли игрока.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— Это прям полноценный кирпич (с англ. brick — устоявшееся в русском языке обозначение для промаха. — Прим. «Чемпионата») такой вышел.

— Ну, он только в этом году переехал в Финикс, похоже, планирует построить дом.

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