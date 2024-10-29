20-летний игрок НБА сломал ногу и рискует пропустить весь сезон
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20-летний тяжёлый форвард «Юты Джаз» Тейлор Хендрикс сломал малоберцовую кость правой ноги. Кроме того, у игрока диагностирован вывих лодыжки. Об этом информирует пресс-служба команды.
В пресс-службе «Юты» также отметили, что дальнейшая информация о состоянии Хендрикса будет поступать по мере необходимости. Команда не сообщала о сроках восстановления форварда, при этом издание ESPN US указало, что, скорее всего, больше в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он уже не сыграет.
Напомним, Хендрикс травмировался во время матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (102:110).
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Томпсон - 18, Дончич - 15, Лайвли - 14, Вашингтон - 12, Динвидди - 11, Гэффорд - 9, Гримс - 4, Маршалл - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Юта Джаз: Секстон - 23, Джордж - 17, Маркканен - 17, Коллинс - 16, Кларксон - 13, Кесслер - 12, Хендрикс - 2, Уильямс - 2, Миллз, Михайлюк, Филиповски, Сенсабо
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