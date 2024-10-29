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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 30 октября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 30 октября
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В среду, 30 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс»

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота»:

Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер

«Даллас»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс»

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэмерон Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Николас Клэкстон

«Денвер»:

Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Бен Симмонс (спина).

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Джон Коллинз
Уокер Кесслер

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Голден Стэйт»:

Брэндин Подзиемски
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис

«Нью-Орлеан»:

Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Даниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Стефен Карри (лодыжка).

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