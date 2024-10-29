Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 30 октября

В среду, 30 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс»
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
«Даллас»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс»
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэмерон Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Николас Клэкстон
«Денвер»:
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Бен Симмонс (спина).
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Джон Коллинз
Уокер Кесслер
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Голден Стэйт»:
Брэндин Подзиемски
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис
«Нью-Орлеан»:
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Даниэль Тайс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Стефен Карри (лодыжка).