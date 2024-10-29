Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 30 октября

В среду, 30 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 02:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер

«Даллас»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниел Гэффорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэмерон Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Николас Клэкстон

«Денвер»:

Джамал Маррей

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Бен Симмонс (спина).

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 04:00 МСК Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Лаури Маркканен

Джон Коллинз

Уокер Кесслер

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Голден Стэйт»:

Брэндин Подзиемски

Эндрю Уиггинс

Жонатан Куминга

Дрэймонд Грин

Трэйс Джексон-Дэвис

«Нью-Орлеан»:

Си Джей Макколлум

Брэндон Ингрэм

Херберт Джонс

Зайон Уильямсон

Даниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Стефен Карри (лодыжка).