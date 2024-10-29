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«Он должен завершить карьеру». Скаут — о многократном участнике Матча всех звёзд НБА

«Он должен завершить карьеру». Скаут — о многократном участнике Матча всех звёзд НБА
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Один из скаутов НБА высказал мнение, что разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук должен покинуть команду и завершить карьеру. В настоящий момент Уэстбруку 35 лет. Он является девятикратным участником Матча всех звёзд НБА.

«Денверу» нужно избавиться от Расса. Он не умеет бросать. У них нет пространства, когда он на площадке. Соперники буквально бросают ему вызов, чтобы он бросил, и просто наваливаются на Йокича в краске. А когда Расселл проходит к кольцу, он оказывается так глубоко и не на своей позиции, что не может реализовать лэй-ап. Ему нужно завершить карьеру. Он уже не хорош», — приводит слова скаута Hoops Wire.

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