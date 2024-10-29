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Энтони Эдвардс ответил на вопрос о возможном переходе в «Нью-Йорк Никс»

Энтони Эдвардс ответил на вопрос о возможном переходе в «Нью-Йорк Никс»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс отреагировал на пожелания фанатов «Нью-Йорк Никс» перейти в команду вслед за Карлом-Энтони Таунсом.

«Если я вдруг сыграю плохо, вы все начнёте кричать: «Бу-у-у!» А я не могу быть хорош во всех 82 играх», — сказал Эдвардс во время общения с фанатами «Нью-Йорка».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс к настоящему моменту принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,7 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Ранее сообщалось, что Эдвардс стал самым молодым игроком, покорившим отметку в 800 забитых трёхочковых в НБА.

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