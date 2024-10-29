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Банкеро стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь трём игрокам в истории НБА

Банкеро стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь трём игрокам в истории НБА
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Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 50+ очков и 10+ подборов в одном матче в возрасте 21 года или моложе. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Ранее такое достижение покорялось лишь трём игрокам: лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, а также бывшим баскетболистам Джамалу Машбёрну и Рику Бэрри.

Банкеро набрал 50 очков в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (119:115). Кроме того, в его активе было 13 подборов и девять результативных передач.

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