Тренер «Лейкерс» гневно обратился к Леброну Джеймсу по ходу матча с «Финиксом»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик во время одного из игровых эпизодов в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» гневно обратился к форварду Леброну Джеймсу.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На видео видно, как тренер говорит Леброну: «Бросай этот чёртов мяч». «Лос-Анджелес» проиграл первый матч в сезоне-2024/2025 «Финиксу» со счётом 105:109. Ранее «озёрники» обыграли «Миннесоту», «Санз» и «Сакраменто».

39-летний Леброн оформил во встрече с «Финиксом» статистическую линейку из 11 очков, пяти подборов и восьми передач.