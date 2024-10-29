Чемпион НБА назвал игрока, которого нельзя не включать в топ-5 баскетболистов всех времён

Бывший игрок НБА, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон высказал мнение, что его бывший товарищ по «Спёрс» Тим Данкан достоин того, чтобы его регулярно включали в топ-5 величайших игроков всех времён.

«Он определённо в моём списке. А как ещё он может в нём не быть? Просто посмотрите на то, чего он добился как тяжёлый форвард. Он должен быть в пятёрке лучших игроков всех времён», — сказал Джексон в подкасте Шакила О’Нила.

Данкан на протяжении всей карьеры (1997—2016) выступал за «Сан-Антонио». Вместе с этой командой он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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