Аренас указал, какую тактику Майкла Джордана перенял Леброн Джеймс

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился мыслями о спортивном долголетии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Аренас высказал мнение, что Леброн применяет тот же подход, какой был у легенды НБА Майкла Джордана на заключительном отрезке карьеры.

«Ему было 40, и он по-прежнему делал вид, что это легко. Тогда он действовал умнее. Когда Майкл Джордан выступал за «Вашингтон Уизардс», то в среднем набирал 20 очков.

Он прекрасно понимал: «Я Майкл Джордан, и ты будешь прыгать, ты будешь делать все эти дополнительные вещи. Я просто использую твою же молодость против тебя», — сказал Аренас в своём подкасте.

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: