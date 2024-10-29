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Аренас указал, какую тактику Майкла Джордана перенял Леброн Джеймс

Аренас указал, какую тактику Майкла Джордана перенял Леброн Джеймс
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился мыслями о спортивном долголетии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Аренас высказал мнение, что Леброн применяет тот же подход, какой был у легенды НБА Майкла Джордана на заключительном отрезке карьеры.

«Ему было 40, и он по-прежнему делал вид, что это легко. Тогда он действовал умнее. Когда Майкл Джордан выступал за «Вашингтон Уизардс», то в среднем набирал 20 очков.

Он прекрасно понимал: «Я Майкл Джордан, и ты будешь прыгать, ты будешь делать все эти дополнительные вещи. Я просто использую твою же молодость против тебя», — сказал Аренас в своём подкасте.

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