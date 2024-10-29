Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, как изменилась игра «Локо» после назначения Ведищева главным тренером

Гомельский ответил, как изменилась игра «Локо» после назначения Ведищева главным тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о работе Андрея Ведищева на посту главного тренера «Локомотива-Кубань». Эту должность он занял в августе этого года. Сейчас специалист совмещает работу на тренерском мостике с выполнением обязанностей президента команды.

«Локо» под управлением Ведищева значительно изменил стиль игры. Думаю, что вынужденной мерой это назвать нельзя. Ведищев оптимально использует состав, в котором имеется глубокая ротация (10-11 человек), применяет самые активные формы защиты. Отмечу, что команда вошла в сезон в отличной физической форме. Успехи на старте сезона мне кажутся закономерными», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Железнодорожники сейчас занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять побед при одном поражении.

Сейчас читают:
Аврамович бесподобен. Но именно после его ошибки ЦСКА чуть не отдал победу «Локомотиву»
Аврамович бесподобен. Но именно после его ошибки ЦСКА чуть не отдал победу «Локомотиву»

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android