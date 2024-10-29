Гомельский ответил, как изменилась игра «Локо» после назначения Ведищева главным тренером

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о работе Андрея Ведищева на посту главного тренера «Локомотива-Кубань». Эту должность он занял в августе этого года. Сейчас специалист совмещает работу на тренерском мостике с выполнением обязанностей президента команды.

«Локо» под управлением Ведищева значительно изменил стиль игры. Думаю, что вынужденной мерой это назвать нельзя. Ведищев оптимально использует состав, в котором имеется глубокая ротация (10-11 человек), применяет самые активные формы защиты. Отмечу, что команда вошла в сезон в отличной физической форме. Успехи на старте сезона мне кажутся закономерными», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Железнодорожники сейчас занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять побед при одном поражении.

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