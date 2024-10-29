Главный тренер «Лейкерс» Редик взял вину за поражение от «Финикса» на себя

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после первого поражения в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации взял всю вину за проигрыш на себя.

«Если есть к чему придраться, то только, наверное, ко мне. У команды не должно быть четвертей с результативностью в 14 очков, такого никогда не должно происходить. Это моя вина», – сказал Редик на пресс-конференции после поражения от «Финикса».

Напомним, «Лейкерс» уступили «Санз» со счётом 105:109. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, набравший 33 очка, сделавший три подбора и две передачи. В составе «озёрников» лучше всего себя проявил Энтони Дэвис – 29 очков, 15 подборов, три передачи и три блок-шота.