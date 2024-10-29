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Главный тренер «Лейкерс» Редик взял вину за поражение от «Финикса» на себя

Главный тренер «Лейкерс» Редик взял вину за поражение от «Финикса» на себя
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после первого поражения в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации взял всю вину за проигрыш на себя.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс

«Если есть к чему придраться, то только, наверное, ко мне. У команды не должно быть четвертей с результативностью в 14 очков, такого никогда не должно происходить. Это моя вина», – сказал Редик на пресс-конференции после поражения от «Финикса».

Напомним, «Лейкерс» уступили «Санз» со счётом 105:109. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, набравший 33 очка, сделавший три подбора и две передачи. В составе «озёрников» лучше всего себя проявил Энтони Дэвис – 29 очков, 15 подборов, три передачи и три блок-шота.

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