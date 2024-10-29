«Я не бросаю «сквозняки». Дюрант обратился к судьям после момента с Дэвисом

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обратился к судьям после одного из моментов в игре с участием игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Дюрант во второй четверти матча бросал из-за дуги с сопротивлением Дэвиса. Мяч не попал в щит или кольцо, уйдя за боковую линию. Кевин начал руками показывать судьям, что его соперник коснулся мяча, но они дали продолжить игру. В следующей паузе Кей Ди обратился к судьям.

«Слушай, Эй Ди [Энтони Дэвис] тронул мяч, я не бросаю такие «сквозняки», – сказал Кевин Дюрант во время матча.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Санз» со счётом 105:109. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, набравший 33 очка, сделавший три подбора и две передачи. Дюрант отметился 30 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.