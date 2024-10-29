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«Это был безумный промах». Тренер «Лейкерс» Редик — о броске Леброна в концовке матча

«Это был безумный промах». Тренер «Лейкерс» Редик — о броске Леброна в концовке матча
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился мнением о намеренном промахе Леброна Джеймса со штрафной линии в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».
«Все, кто был на площадке, знали, что происходит… Это был безумный промах. Не думаю, что я когда-либо видел, чтобы мяч, выпущенный намеренно, ударялся о нижнюю часть кольца и падал прямо вниз», – сказал Редик на пресс-конференции.

«Лос-Анджелес» проиграл первый матч в сезоне-2024/2025 «Финиксу» со счётом 105:109. Ранее «озёрники» обыграли «Миннесоту», «Санз» и «Сакраменто».
39-летний Леброн набрал во встрече с «Финиксом» 11 очков, сделал пять подборов и восемь передач.

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