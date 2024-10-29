Чемпион НБА заявил, что сыну Леброна нужно было ещё на год остаться в университете

Трёхкратный чемпион НБА Байрон Скотт поделился мнением о ситуации с попаданием в лигу Бронни Джеймса, который является сыном форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн говорил об этом так долго. «Я хочу играть в лиге или продолжать играть до тех пор, пока мой сын не попадёт в неё, и я надеюсь, что у меня будет шанс играть с моим сыном в НБА. Стать первым дуэтом отца и сына, сделавшим это».

Я всё ещё думаю, что остаться в университете Южной Калифорнии ещё на один год или даже перевестись куда-то, где он мог бы продемонстрировать свой талант, было бы для него лучшим решением. Но я понимаю тот факт, что твой отец говорит об этом [о приходе Бронни в НБА] последние пару лет и у тебя появляется такая возможность. Хорошо, я понимаю то, что произошло», – приводит слова Скотта The Sports Rush.