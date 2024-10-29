«Его руки уже не как тростинки, соперники должны бояться». Байрон Скотт — о Вембаньяме

Бывший игрок НБА Байрон Скотт поделился мнением о прогрессе центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в его втором сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В этом сезоне Виктор примет участие в Матче всех звёзд. Никаких сомнений. Он здорово себя проявляет. Его руки больше не как тростинки. Они стали больше. Если при этом ему удалось сохранить мобильность и атлетизм, соперникам должно быть страшно. «Спёрс» имеют шансы попасть в плей-офф. Их состав пополнил один из лучших разыгрывающих всех времён, который к тому же мотивирован. Также у них есть один из лучших тренеров в истории – Грег Попович», — сказал Скотт в своём подкасте.

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