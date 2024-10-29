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Акун-Пёрселл оценил шансы УНИКСа победить ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань»

Акун-Пёрселл оценил шансы УНИКСа победить ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань»
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Форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился мнением о шансах команды победить московский ЦСКА, «Зенит» из Санкт-Петербурга и краснодарский «Локомотив-Кубань» в последующих матчах с этими командами. Казанцы потерпели три поражения на старте нынешнего сезона Единой лиги, все они пришлись на три вышеназванных клуба.

«Если бы все игроки были здоровы на старте сезона, мог бы УНИКС победить ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив»? Мы посвятили много времени просмотру видео и анализу этих поражений. Сейчас, когда травмированные ребята восстановились, это определённо добавит глубины нашему ростеру. Считаю, у нас появится возможность взять верх над этими командами в ответных матчах. На мой взгляд, сейчас у нас сплочённый коллектив. Уровень мотивации для победы над прямыми конкурентами очень высок, тем более мы проиграли им в первом круге», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба УНИКСа.

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