Игрок Сербии — о бронзе на ОИ-2024: после матча мы пили восемь часов без перерыва

Сербский атакующий защитник «Партизана» Ваня Маринкович рассказал, как вместе с игроками своей сборной праздновал завоевание бронзовых медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В матче за третье место сербы со счётом 93:83 одолели национальную команду Германии.

«Расскажу одну историю. В 11 утра мы провели матч за бронзовые медали, а финал был в 21.30. Между этими играми ничего не было. Не знаю, почему, к примеру, мы не сыграли в 18:00. В общем, мы закончили в 12:45, но толком не знали, чем заняться, пока не закончится финал. Тогда мы отправились в ресторан неподалёку. Не понимаю как, но как-то нашли сербского певца, живущего в Париже. Мы выпивали в течение восьми часов после игры, без перерыва вплоть до 22:30. Это было заметно на церемонии награждения: мы падали друг на друга», — сказал Маринкович на канале Chima Moneke в YouTube.

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