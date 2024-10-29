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Латыш Янис Тимма жёстко ответил на критику своего решения играть в России

Латыш Янис Тимма жёстко ответил на критику своего решения играть в России
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Латвийский баскетболист Янис Тимма отреагировал на критику подписчиков за его выступление в Российской Федерации. Ранее Янис дал согласие принять участие в медиабаскетбольном турнире 3х3.

«99% моих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это моё решение, и я в нём не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском или русском языках. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время», — написал Тимма на своей странице в социальных сетях.

Ранее Тимма ответил, изменял ли он подавшей на развод певице Анне Седоковой.

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Янис Тимма опубликовал юмористическое видео:

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