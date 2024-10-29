Мама Кайла Кузмы подколола Леброна после того, как её сын снялся для обложки журнала

Карри Кузма, являющаяся мамой 29-летнего игрока «Вашингтон Уизардс» Кайла Кузмы, отреагировала на то, что её сын снялся для обложки модного глянцевого журнала Vogue Man.

«Чёрт… это мой сын! Первый игрок НБА, попавший на обложку [Vogue Man] в соло. Даже Леброну пришлось разделить место на обложке с Жизель. Потрясающе!» — написала на своей странице в социальных сетях Карри.

Фото: Страницы Карри Кузмы в социальных сетях

Напомним, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» появлялся на обложке журнала Vogue в 2008 году вместе с бразильской моделью Жизель Бюндхен.

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