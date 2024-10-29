Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мама Кайла Кузмы подколола Леброна после того, как её сын снялся для обложки журнала

Мама Кайла Кузмы подколола Леброна после того, как её сын снялся для обложки журнала
Комментарии

Карри Кузма, являющаяся мамой 29-летнего игрока «Вашингтон Уизардс» Кайла Кузмы, отреагировала на то, что её сын снялся для обложки модного глянцевого журнала Vogue Man.

«Чёрт… это мой сын! Первый игрок НБА, попавший на обложку [Vogue Man] в соло. Даже Леброну пришлось разделить место на обложке с Жизель. Потрясающе!» — написала на своей странице в социальных сетях Карри.

Фото: Страницы Карри Кузмы в социальных сетях

Напомним, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» появлялся на обложке журнала Vogue в 2008 году вместе с бразильской моделью Жизель Бюндхен.

Ранее чемпион НБА заявил, что Бронни Джеймсу нужно было ещё на год остаться в университете.

Материалы по теме
Чемпион НБА заявил, что сыну Леброна нужно было ещё на год остаться в университете
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android