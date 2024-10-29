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Президент Единой лиги назвал главную сенсацию сезона-2024/2025

Президент Единой лиги назвал главную сенсацию сезона-2024/2025
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко комплиментарно отозвался о команде «Локомотив-Кубань» после центрального матча прошлой недели краснодарцев с московским ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» — несомненно, главная сенсация этого турнира. А ведь очень много было скептиков на этот счёт, но идеи, которые были взяты в «Локомотиве» много лет назад, я так понимаю, наверное, не устраивали руководство в лице Андрея Ведищева. Где-то немножко не хватало докрутить тот российский проект, о котором он мечтал. Сейчас он нам показывает, что у него играют все 12 игроков.

Очень широкая ротация. Ротация, которая не портит, а помогает. Молодые игроки 19-летние выходят в старте и показывают нам, что они просто никого не боятся. Поэтому [«Локомотив-Кубань»] несомненный хедлайнер нашего сезона», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, в прошедшем 27 октября матче армейцы на своём стадионе «Мегаспорт» нанесли первое за 10 матчей поражение краснодарской команде, обыграв их со счётом 92:91. Лучшим игроком в составе ЦСКА стал сербский звёздный баскетболист Алекса Аврамович, набравший 30 очков и шесть передач. В составе «Локомотива-Кубань» 30 очков на свой счёт записал Патрик Миллер.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко
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Новости. Баскетбол
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