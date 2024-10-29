Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал трёх лучших российских баскетболистов, которые сейчас выступают.

«Алексей Швед – номер один, несмотря на переезд в Китай. Думаю, он будет лучшим, пока играет. Вторым назову Егора Дёмина по совокупности. Он ничего ещё только не выиграл, но потенциал большой. А на третье поставлю Диму Кулагина, потому что он выглядит поактивнее остальных. Мартюк и Елатонцев мне очень нравятся, и я думаю, что у них хорошее будущее», — приводит слова Андрея портал «Советский спорт».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.